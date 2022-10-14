Сестра Градского намерена судиться с наследниками артиста за имущество

Скандалы вокруг мэтра российской эстрады Александр Градского после его смерти не утихают. В семье певца и композитора сейчас идет целых два суда. Первый — по делу таинственного ограбления его молодой жены Марины Котошенко. Судят фигуранта, который вынес из квартиры певца 100 миллионов рублей в обычных пакетах. Второй суд идет между детьми Градского, которые делят имущество отца. KP.RU пишет, что не за горами и третья судебная история.

Двоюродная сестра Градского Наталья сообщила о намерении подать иск на наследников певца. Она хочет вернуть себе свои законные владения, при этом не претендует на нажитое Градским имущество. Сестру Градского интересует только наследство ее отца Бориса, которое Градский, как заявляет его родственница, обманным путем переписал на себя. Речь идет о квартире на Бережковской набережной и семейном поместье Расторгуево.

«В 2002 году, когда папа умер, брат скрыл от меня его смерть и спешно оформил недвижимость на себя. Показал завещание: якобы отец сам отписал Саше, а не мне, все имущество», — рассказала кузина Градского.

Лишь после смерти звездного брата Градская смогла разыскать могилу отца, которую певец скрывал за высоким забором 20 лет. Сестра переоформила на себя документы семейного захоронения и стала распорядителем. Теперь кузина Градского займется личным имуществом.

«Буду бороться за квартиру и наше родовое гнездо в Расторгуево… Проиграю — так проиграю. Я всегда за справедливость: чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать свое?» — сообщила Градская.

Ранее 5-tv.ru писал, что увиденное на семейном захоронении поразило Наталью Градскую.