Пару раз хлопнуло: в Москве мужчина чудом спасся из горящего автомобиля

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 47

На улице Средняя Калитниковская в Москве автомобиль Lada Largus загорелся на ходу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидцы сразу же позвонили в специальные службы, им даже сначала показалось, что что-то взорвалось.

Автомобиль Lada Largus выгорел дотла в Москве на улице Средняя Калитниковская. Сначала очевидцы улышали громкие хлопки, а затем увидели горящую машину.

К счастью, никто не пострадал. Водитель, увидев возгорание, успел выбраться из авто.

Как стало известно, машина загорелась на ходу, а причиной происшествия предварительно считается возгорание электропроводки, с которой пламя перекинулось на топливный бак. Площадь пожара в итоге составила четыре квадратных метра.

Примечательно, что водитель «Лады» получил в собственность машину не так давно: он успел поездить на ней всего год.

Не так давно в Москве пожарные выезжали на другой пожар, связанный с легковыми автомобилями. Возле Москва-Сити сгорели две машины рядом с башней «Федерация».

Как рассказывал 5-tv.ru, причиной случившегося в офисном квартале стал поджог.

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