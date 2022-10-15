Взрыв в шахте на севере Турции унес жизни минимум 25 горняков

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Каждый час поступают все новые сообщения о погибших и пострадавших.

Фото, видео: Reuters / IHA; Twitter / muhendisyenn, aliosmanonder34

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Взрыв прогремел на угольной шахте в городе Амасра на севере Турции. Как сообщили местные СМИ, внутри оказались заблокированы порядка 90 человек.

Часть горняков удалось поднять на поверхность и все они проходили через обследование медиков, моментально оказавшихся на месте ЧП.

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, некоторые из поднятых на поверхность шахтеров дезориентированы.

Взрыв произошел в 18:15 на глубине 300 м. На месте уже работают спасатели и врачи, также известно, что на место происшествия выехал президент Турции Реджеп Эрдоган.

По последним данным, которые поступили от властей, число жертв к двум часам ночи достигло 25 человек. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, обнародовавший эту информацию, отметил, что врачи делаю все возможное для спасения жизни пострадавших.

Причины произошедшего пока не называются.

Ранее сообщал об еще одном происшествии: недавно злоумышленники пытались взорвать «Турецкий поток».

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