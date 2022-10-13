Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»

Задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого глава государства Владимир Путин сообщал о попытках украинской стороны подорвать газопровод. Он отмечал, что киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы „Турецкий поток“. Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — говорил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, российских специалистов не допускают до расследования подрывов на нитях «Северного потока». Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков».