Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве и регионах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 645

Глава Киевской областной военной администрации Кулеба сообщил о ракетном ударе

Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве и регионах

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Точно так же было, когда Россия нанесла удар по инфраструктуре Украины, уничтожив заодно здание, где заседало руководство националистических формирований.

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Информацию об этом распространили представители администраций Киева и регионов через телеканалы.

По данным СМИ, воздушная тревога звучит в Киевской, Волынской, Ровненской, Тернопольской областей, Одесской, Николаевской, а также Полтавской и Сумской областей.

По последним данным, которые озвучил глава Киевской областной войсковой администрации (ОВА), Алексей Кулеба ракетный удар был нанесен по одному из районов Киевской области.

На текущий момент других сообщений об ударах не поступало. Точно так же — с массовой воздушной тревоги — начался день на Украине, когда Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам. К слову, тогда же был нанесен удар по многоэтажному зданию, где находились штабы националистических и террористических украинских группировок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские силы поразили арсенал с натовским оружием во Львовской области.

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