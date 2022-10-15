Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 200

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте падения снарядов работает МЧС, устраняя последствия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города со стороны Украины.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Белгородской области несколько человек получили смертельные травмы и ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также пользователи сети сообщали о пожаре на электроподстанции в Белгороде, публикуя кадры, где видно дым и пламя в районе объекта. Губернатор региона Гладков данные подтвердил.

За день до этого после очередной атаки ВСУ в Белгороде обрушилось техническое помещение жилого дома. Еще одна, неразорвавшаяся, часть снаряда упала на площадку лицея. Чудом она в этот время пустовала, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика