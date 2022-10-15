Американцы переживают за судьбу девочки, которую потрогал Байден: «Нужен психолог!»

Читатели Daily Mail пришли в ярость от совета и поведения американского президента.

Читатели издания Daily Mail в ярости — один за другим они оставляют гневные комментарии в адрес президента США Джо Байдена. Тот накануне посетил общественный колледж в Калифорнии и попытался пообщаться с детьми. Попасться на глаза президенту не повезло одной из девочек. Он вцепился ей в плечо и начал читать недетские наставления: американский лидер дважды призвал ее не связываться всерьез с парнями, пока не исполнится 30 лет. Все, кто посмотрел это зрелище на видео, шокированы.

Читатели издания не стесняются в выражениях и оценках. Большинство из них сходятся во мнении, что президент Штатов производит жуткое впечатление и позволяет себе неприемлемые вещи. Кто-то поставил себя на место отца.

«Жуткий Джо просто жуткий. Типичный демократ»;

«Девочке срочно нужен психолог!»;

«Он тот парень, от которого я бы посоветовал своим детям держаться подальше. Такой чудак!»;

«Если бы я была девочкой-отцом, я бы выбила у Байденов свет. Великие Отцы не дают крипам и эдосам приблизиться к своим детям»;

«Интересно, что было бы, если бы вмешался отец девочки?» — комментируют пользователи.

Некоторые из них сочли, что американский лидер просто глубоко не в себе: кто он, где и что делает — не понимает.

«Я думаю, что он забывает, где он находится и что он делает в такие моменты, как этот»;

«Дедушка не знает, что он делает. Не возражайте против него»;

«Он готовит почву для жуткого Хэллоуина», — высказались другие подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байдену сделали скидку на кесадилью с курицей.