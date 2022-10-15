Вырубайте звук: Анастасия Волочкова спела в караоке на радость ненавистникам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 274

Волочкова спела в караоке на радость ненавистникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / volochkova_art

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Подписчики засыпали балерину негативными сообщениями. Но она, кажется, совсем не расстроилась.

Недавно артистка балета Анастасия Волочкова выступила на дне рождения одного из московских караоке-клубов. Она исполнила песню «Одна» и опубликовала видео с торжества у себя в социальной сети.

Балерину тут же засыпали негативными комментариями. Хейтеры и так часто писали, что у балерины мужеподобная фигура, слишком массивные ноги или вызывающие наряды. Теперь подписчики нашли новый повод, чтобы придраться к Волочковой — ее исполнение.

Коллекция комментариев пополняется сообщениями вроде: «Не можешь петь — не пей», «Зачем вы поете», «К чему так позориться».

Танцовщица, будто предвидевшая волну грубых сообщений, оставила к видео подпись.

«А вам нравится эта песня в моем исполнении? Если нет я всегда говорю: если не нравится как я пою, выключайте звук и смотрите изображение», — предупредила она подписчиков и добавила, что «чувство самоиронии ей присуще».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Анастасии Волочковой грозит серьезная опасность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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