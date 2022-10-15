Центробанк получил право выдавать разрешение на вывоз из РФ более $10 тысяч

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 89

Президент России Владимир Путин подписал указ, в которых закреплены экономические нововведения.

Центробанк получил право выдавать разрешение на вывоз из РФ более $10 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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После нескольких месяцев запрета Центробанк получил, наконец, право на выдачу разрешений на вывоз из России валюты в размере более десяти тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, разрешения ЦБ уполномочен выдавать гражданам только в тех случаях, которые установлены советом директоров Центробанка. То же касается и самого процесса проведения процедуры.

Запрет на вывоз валюты в больших суммах был установлен весной 2022 года. Это — реакция России на экономические санкции «коллективного Запада». Меру принимали с целью обеспечения финансовой стабильности в стране.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему повышаются процентные ставки по кредитам.

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