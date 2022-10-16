Боевой и героический: 65-летняя служба К-3 «Ленинский комсомол» завершилась

Эфирная новость 89

Субмарина заняла почетное место в музейном комплексе Кронштадта.

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Одним из символов Холодной войны была первая атомная подводная лодка СССР — К-3 «Ленинский комсомол». Она первой в истории прошла подо льдами Арктики и первой всплыла на Северном полюсе. Так как проект был экспериментальным, на субмарине случались аварии и во время одной из них погибли 39 человек, но экипаж спас корабль и не допустил взрыва.

На этой неделе 65-летняя служба субмарины достойно завершилась — она заняла почетное место новом музейном комплексе в Кронштадте, на «Острове Фортов». Это знак уважения и к боевому кораблю и к его героическому экипажу. По улицам Кронштадта везли огромную лодку, ради которой убрали столбы освещения, и даже выкопали бордюры.

 

+9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

Последние новости

15:48
«Об стену Горох»: Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста
15:24
Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»
15:07
Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:52
Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
14:29
Российские военные в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ
14:10
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ

Сейчас читают

Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
Финансовый «Лизинг»: почему британский премьер Трасс обречена на неудачу
Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика