Российские ученые рассказали о пользе ожирения при онкологии и новых методах лечения

В Стокгольме завершили раздавать нобелевские премии. Последнюю, по экономике, вручили бывшему главе американской федеральной резервной системы Бену Бернанке, над которым многие посмеивались за идею раздать в кризис как можно больше денег.

Лауреаты Нобелевской премии 2022

Он говорил, что хорошо бы их с вертолета разбрасывать, так что его прозвали «вертолетным Беном». Но во время кризиса 2008 года он так и сделал — раздал напечатанные «вертолетные» деньги банкам, а не промышленным предприятиям. И Америка, породив этот кризис, сама прошла его мягче, чем весь остальной мир.

Еще один лауреат — от медицины — швед Сванте Паабо. Он научился выделять ДНК из окаменелых костей так ловко, что расшифровал геном неандертальцев и доказал, что эти ребята не наши предки, а соседи наших предков. А еще обнаружил на Урале ранее неизвестный подвид людей — «денисовцев».

Ну и наконец, в химии редкий случай — американец Барри Шарплесс стал дважды нобелевским лауреатом. На этот раз за то, что придумал, как быстро и дешево конструировать сложные молекулы из простых. Как «Лего». Он назвал это «клик-химией», потому что реакция происходит буквально в один «клик».

Польза от жира в борьбе с раком

Я выбрал этих лауреатов из нобелевского списка, потому что в России придумали теорию эволюции, которая пересекается со всеми тремя перечисленными нобелевскими достижениями. Хотя речь идет о жире — обычном человеческом жире, который многие называют лишними килограммами.

С точки зрения эволюции жир может быть одним из направлений совершенствования человеческого тела. То есть: чем больше жирных, тем лучше для эволюции. И тут вспоминаем теорию «вертолетного Бена». Швед Паабо с его неандертальцами и «денисовцами» подтвердит, что еще тысяч 50 лет назад лишний вес был большой редкостью. Ну и наконец, препараты, сконструированные клик-химией Шарплесса, можно применить для борьбы с ожирением.

Прием пищи — строго по расписанию, никаких сладостей, ежедневные консультации со специалистом по питанию — Александра уже на полпути к идеальной фигуре.

«К консультанту по питанию я решила пойти, потому что я достигла веса в сто килограммов. Когда я стала видеть себя на фотографиях, мне образ мой не понравился. И начались очень большие проблемы со здоровьем. Пять-десять килограммов сбросишь, но они тут же возвращались. Причем возвращались еще и объемами», — пожаловалась Александра Меткая.

Возможно, теперь всем, кто мечтает о тонкой талии, придется пересмотреть привычные методы. Ученые из Петербургского университета решили по-новому взглянуть на лишний вес. Исследования показали: жировые ткани имеют те же свойства, что и опухоли. И это открывает новые возможности для медицины.

«Технологии, разработанные в рамках онкологии, можно будет применять для процессов ожирения. И наоборот — технологии, которые были разработаны для борьбы с ожирением, включая различные диеты, их можно будет применять при онкологических заболеваниях», — рассказал Андрей Козлов, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Теория, которая пока далека от практики. Врачи не спешат лечить ожирение противоопухолевыми препаратами. Хотя связь между ожирением и развитием некоторых онкологических заболеваний установили.

«Во множестве злокачественных новообразований играет роль избыточный вес. Рацион в достаточной степени влияет на развитие онкологических заболеваний. Мы — то, что мы едим», — отметил онколог и хирург Александр Волков.

Жир — внутренний орган

Дальше — больше. Университетские ученые считают жир самостоятельным внутренним органом. Причем этот орган, по меркам эволюции, молодой. А раз он появился, то может быть полезен для человека. Примеры есть.

«Наука всегда парадоксальна. Вдруг оказывается, что средние стадии ожирения — они даже полезны с точки зрения онкологии. Во время противоопухолевой терапии это оказывается плюсом», — добавил Андрей Козлов.

Теория уже вызвала споры в научном сообществе. Диетологи сразу заметили явные нестыковки — на клеточном уровне.

«Если при онкологии мы видим деление и увеличение количества клеток, то ожирение — никогда не увеличение количества клеток. Другими словами: человек рождается с одним и тем же количеством жировых клеток. Проблема в их увеличении», — отметил Андрей Бобровский, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат медицинских наук.

Прохор Шаляпин о лишнем весе

Новый взгляд на жировые ткани дарит надежду тем, кто никак не может сбросить вес. Но пышные формы вряд войдут в моду. Певец и ловелас Прохор Шаляпин, про любовные похождения которого складывают легенды, уверен — красота требует жертв, даже если идет вразрез с научными открытиями.

«К большому сожалению, личную жизнь может разрушить лишний вес. Конечно, если женщина превращается — простите, образно так — в „свинотета“. Ест все подряд, говорит: „Ты будешь любить меня и такой“. Ладно, три-четыре килограмма. Но когда она поправляется на 20 килограммов…» — поделился певец.

И онкология, и осложнения, вызванные избыточным весом, — в числе самых часто встречающихся причин смертности. И если эффективных методов профилактики рака пока нет, то справиться с ожирением куда проще на ранних стадиях. Неправильное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни — все эти факторы незаметно откладывают килограммы в районе талии. Но лишний вес — сам по себе еще не болезнь. До тех пор, пока жировой массы в организме не стало слишком много.

Методы борьбы с лишним весом

Жировые ткани для нее, может, и отдельный, но явно нежелательный орган. С лишним весом Юлия решила бороться радикально. Когда цифры на весах перевалили за сотню килограммов, легла под нож хирургов. Операции по резекции, то есть удалению части желудка, в России сейчас набирают популярность.

«Это проблема. Я себя вижу по-другому. Мне хочется быть стройнее, мне хочется, естественно, красивее одеваться. Хочу минус 35 килограммов. Я уверена, что для меня это будет идеально», — рассказала пациентка.

За подобные операции люди готовы платить сотни тысяч рублей, хотя и знают — после жизнь будет не сахар. Никакого сладкого, острого, жаренного. И постоянный самоконтроль.

«Этот метод мы используем только тогда, когда все существующие методы консервативной терапии были использованы и показали свою неэффективность», — объяснил Валерий Стрежелецкий, главный врач больницы святого Георгия.

Худеть с бокалом красного в руках — куда приятнее. Московские студенты изобрели напиток мечты многих россиян с лишним весом — вино для похудения. С утра выпил — и весь день не тянет на еду. Главное — меру знать и не закусывать чем-нибудь вредным.

«У нас есть в нем и алкоголь, и сахар, но ключевая „фишка“ вина — в биологически активных веществах, которые мы в него вносим. И доза потребления, если рассматривать как лечебный продукт, небольшая — 30 миллилитров перед едой в качестве аперитива», — Егор Нестеров, студент Московского государственного университета пищевых производств.

Даже если теория ученых из Политеха получит продолжение, впереди долгие годы исследований и различных опытов. Та самая, одна таблетка от всех недугов, появится еще нескоро.