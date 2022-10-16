Хмельницкая обратилась к отцу в годовщину его смерти: «Не дали отгоревать»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 5 265

Алена Хмельницкая опубликовала обращение к отцу в годовщину его смерти

Хмельницкая обратилась к отцу в годовщину его смерти: «Не дали отгоревать»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Актриса никак не может оправиться от потери близкого и любимого человека.

Актриса Алена Хмельницкая до сих не может смириться с потерей своего папы. В минувшую субботу был ровно год, как не стало ее отца Александра. Для знаменитости этот день был эмоционально тяжелым.

«Сегодня год, как не стало моего папы. Год! По ощущениям месяца три-четыре… Не дали отгоревать. Была половинка октября, ноябрь, декабрь, январь, почти весь февраль и все… Страшный год, жуткий. Жизнь на паузе, пап… Плохо без тебя, холодно и неуютно. Мы держимся, стараемся. Люблю тебя очень, скучаю и это навсегда», — написала Хмельницкая в социальной сети.

Алена Хмельницкая с родителямиАлена Хмельницкая с родителями. Instagram* / alxmel

В 2010 году Александру Хмельницкому установили искусственный клапан в сердце. Немецкие врачи тогда гарантировали, что клапан прослужит порядка десяти лет. После его было необходимо заменить и продолжить жить. Однако из-за возраста мужчине уже не могли провести такую сложную операцию. Александр умер после третьего инсульта дома в окружении своих близких людей.

Хмельницкий был артистом балета и долгие годы выступал на сцене Большого театра. После завершения карьеры танцовщика, он стал преподавателем. Александр во всем поддерживал знаменитую дочку. Именно он был рядом, когда Алена Хмельницкая разводилась с режиссером Тиграном Кеосаяном.

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