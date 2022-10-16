«Способна чувствовать»: Клава Кока рассказала о своих переживаниях

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Анна Свотина
Анна Свотина 123

Певица Клава Кока поделилась своими переживаниями с поклонниками на видео

«Способна чувствовать»: Клава Кока рассказала о своих переживаниях

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Артистка считает, что, когда «эмоции шкалят», — это прекрасно. Она поддерживает всех поклонников, которых обуревают подобные чувства.

Исполнительница хита «Покинула чат» способна на глубокие эмоции. Об этом она прямо рассказала своим поклонникам в социальной сети. Откровенный ролик с философскими мыслями после тяжелого дня она записала прямо в постели.

«Я сегодня несколько раз даже плакала — от счастья и не только от счастья. Хочу сказать, что жизнь такая контрастная и потому прекрасная», — подлилась она.

Источник фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / klavacoca
Были ли это слезы из-за напряженного рабочего графика или неразделенной любви, артистка предпочитает не уточнять. Однако она выражает благодарность вселенной за то, что «способна чувствовать».

«Намного сложнее, когда ничего не испытываешь», — подытожила Кока.

Фанатам Клава посоветовала не сдерживать сильных чувств и наслаждаться моментом.

Ранее 5-tv.ru писал, что певице Клаве Коке грозит уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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