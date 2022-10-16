Сергей Лазарев поздравил подписчиков с днем отца и опубликовал фото с детьми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 870

Исполнитель рассказал, что проводит с наследниками все свободное время.

Сергей Лазарев поздравил подписчиков с днем отца и опубликовал фото с детьми

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Певец Сергей Лазарев давно заявляет о своей любви к детям. В своих наследниках он не чает души и гордится своим статусом главы семейства. Плотный график не смог отвлечь Сергея Лазарева от празднования дня отца. В социальной сети* он поздравил всех пап.

«Как быстро летит время. С днем отца», — выложил и подписал фотографию певец.

На снимках Лазарев выглядит как образцовый отец. В коллаже пять фотографий с его наследниками, которые сделаны в разные время, с самых ранних лет до настоящего момента. По счастливым лицам видно, что ребята очень любят звездного папу.

У артиста два наследника — сын Никита и дочь Анна. В интервью в рамках проекта Пятого канала «Светская хроника» Лазарев рассказывал, что проводит с детьми все свободное время и вкладывает в них все самое лучшее.

Не смотря на ранний возраст, мальчик уже увлекается компьютерным программированием, а девочка занимается вокалом. Знаменитый папа не стремится «слепить» из детей суперзвезд, но уверен, что скоро на эстраде появится талантливая певица.

В интервью певец также рассказал, что переживает кризис среднего возраста. Последнее время он избегает шумных светских мероприятий и бежит после работы домой. По словам певца, он понимает, что в его возрасте он еще не дедушка, но уже и не мальчик, поэтому не может позволить себе многие «мальчуковые» вещи, за которые его может осудить общество.

Однако недавно Лазарев опубликовал провокационные кадры, на которых он танцует с горячей блондинкой. Об этом ранее писал 5-tv.ru.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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