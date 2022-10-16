«Михайлова диета»: чем опасно резкое похудение для Стаса Михайлова в 53 года

Стремительная потеря веса может привести к гипогликемии и нарушениям в работе мозга.

Певец Стас Михайлов появился на публике в новом образе. 53-летний исполнитель хита «Все для тебя» потерял в весе целых 12 килограммов, чем не на шутку взволновал поклонников. В эфире передачи телеканала НТВ он признался, что если бы не светская тусовка, то похвалился бы накачанным рельефным телом.

«Только спортзал, баня. Спорт у меня каждый день, месяц я не ем сладкого, хлеб и ни грамма алкоголя», — поделился Михайлов.

Неожиданные перемены в жизни певца, который решил кардинально сменить пищевые и спортивные привычки, специалисты оценивают с осторожностью. Диетолог Александра Разаренова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, что после 50 лет подобные решения должны быть частью взвешенной пошаговой стратегии.

«У каждого есть свое понятие „резко“. Если человек в течение всей жизни злоупотреблял, то резкий отказ, отмена может повлечь определенное состояние типа гипогликемии, к примеру. <…> Нужно соизмерять с возрастом физические нагрузки и, естественно, банные процедуры. Это действительно требует более плавного ввода в свою жизнь, поскольку тело не адаптировано к нагрузкам, не адаптировано к изменениям температурных режимов в сауне. Поэтому вот в данном случае нужно быть максимально аккуратными», — советует эксперт.

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Решение Стаса Михайлова стать адептом здорового образа жизни диетолог Разаренова оценивает положительно. Однако считает, что не стоит переусердствовать.

«Единственное, что хотелось бы дополнить, — это то, что рацион, который сейчас сократился со стороны употребления быстрых углеводов, в том числе и алкоголя, нужно максимально расширить за счет продуктов, которые содержат достаточное количество клетчатки и длинных углеводов. Они будут поддерживать уровень глюкозы на должном уровне, но не приводя к высоким пикам, как это делают простые углеводы», — пояснила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что артист Стас Михайлов пострадал от рук косметолога.