Глава МВД Сербии Вулин: существование страны зависит от дружбы с Россией

Существование Сербии зависит от дружбы с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел страны и лидер Социалистического движения Александр Вулин.

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение, и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — сказал он в интервью сербскому изданию NOVOSTI.

Вулин подчеркнул историческую связь Сербии и России, процитировав высказывание югославского и сербского академика Милорада Экмечича о том, что «сербофобия — это всего лишь ответвление русофобии».

«Никто из тех, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но именно поэтому все, кто ненавидел Россию, ненавидели и Сербию», — подчеркнул глава МВД.

Вулин добавил, что видит будущее государства в отношениях с Россией, Китаем и «другими свободными странами», которые принимают Сербию «без шантажа и условий».

Министр отметил, что для выстраивания сотрудничества не обязательно быть «географически частью любого альянса», достаточно иметь «общие убеждения, экономику, безопасность и не обязательно границу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Вулин резко отреагировал на требование посла Украины к Белграду ввести санкции против России. Глава МВД Сербии напомнил об ударах НАТО по Югославии, когда Украина молча наблюдала за гибелью людей, не требуя ввести санкции или созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.