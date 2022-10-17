Посольство Украины пожаловалось на пророссийски настроенных школьников в Черногории

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В республике отказались всерьез воспринимать требования дипломатов из Незалежной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Egmont Strigl; 5-tv.ru

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Посольство Украины в Черногории пожаловалось на местных детей, которые настроены «просербски». Украинские школьники подвергаются травле со стороны сверстников, которые убеждены том, что Россия поступает в отношении Украины правильно, и настаивают на уничтожении страны.

В украинском посольстве считают, что жестокое обращение связано с тем, что дети не до конца понимают, что сейчас происходит в мире и советуют провести в школах тематические занятия по этой теме.

А вот в Министерстве образования Черногории особых трудностей в обучении не видят и отмечают, что адаптации украинских детей мешает только языковой барьер.

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