Алека Болдуина подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве на съемках
Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила новые факты из резонансного дела.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Brochstein; 5-tv.ru
Алек Болдуин достиг соглашения с мужем погибшей на съемках коллеги.
Какие новые детали стали известны по громкому делу об убийстве Галины Хатчинс? Правда, что актер соврал при даче показаний? И привлекут ли его к уголовной ответственности? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Недавно 64-летний Алек Болдуин снова стал отцом. Его жена — тренер по йоге Хилария родила дочь. Это седьмой общий ребенок супругов. Девочку назвали Илария Каталина Ирен.
«Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме», — поделилась супруга актера.
Радостное событие в семье омрачили новые подробности по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Следователи опубликовали судебно-медицинский отчет. В нем указано, что пистолет, который был в руках Болдуина, не мог выстрелить самостоятельно.
«В ФБР месяцами тестировали этот пистолет. Они пришли к выводу, что пуля не могла вылететь из обоймы до тех пор, пока кто-то не нажмет на спусковой крючок. При нажатии наполовину или на четверть оружие стрелять не будет», — рассказал журналист Сэм Рубин.
А ведь ранее актер уверял: он не нажимал на спусковой крючок.
«Курок не был спущен, я не нажимал на него. Я даже не знаю, как пуля оказалась в пистолете», — заявил Алек Болдуин.
Правда, объяснить, как в таком случае произошла трагедия, Болдуин не смог. Сейчас он нанял частного детектива, который будет самостоятельно вести расследование.
«У этого частного детектива не было сложностей с доступом к отделу шерифа. И он дословно сказал, что в отделе еще с января месяца знают, что мне не будет предъявлено обвинений в преступлении», — поделился актер.
Алек Болдуин заявляет, что даже частично не виновен в смерти оператора. В тот злополучный день он был уверен, что получил реквизитный пистолет с холостыми патронами. А сейчас стало известно, что пули на съемочной площадке смешались между собой. И теперь актер задается вопросом: кто это сделал?
«В том-то и дело, кто смешал их? Ответственный за поставку оружия на съемочную площадку Сет Кинни предоставил Ханне настоящие пули? И он просто перепутал боевые патроны с холостыми патронами?» — задается вопросами звезда Голливуда.
«Я не думаю, что это вина Болдуина. По-моему, виноваты те, кто должным образом не проверили реквизитное оружие. Эта ошибка происходит уже не в первый раз», — заявил певец Кевин Маккой.
Начинающая оружейница картины Ханна Рид считает: Болдуин просто пытается переложить вину на других. Сама девушка заявила, что после трагедии на нее обрушился шквал критики и скорее всего ей придется уйти из профессии.
«Я просто хочу уехать отсюда и никогда больше не работать в этой индустрии. Моя карьера разрушена», — сообщила оружейница.
Личная трагедия: Алек Болдуин помирился с семьей погибшего оператора Хатчинс
А вот Болдуин, несмотря на трагедию, все это время получал предложения от режиссеров о работе. А недавно стало известно, что съемки злополучного вестерна продолжатся. Семья убитой Хатчинс заключила мировое соглашение с актером. Они считают, что смерть оператора — несчастный случай.
«Мы достигли соглашения, подлежащего утверждению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров „Ржавчины“, включая Алека Болдуина», — говорится в заявлении супруга погибшей Мэттью Хатчинса.
Впрочем, прокурор штата уже заявил: соглашение родственников Хатчинс и Болдуина никак не повлияет на решение о том, будет ли выдвинуто обвинение. Более того, если выяснится, что актер лгал и на самом деле нажимал на курок, это усугубит его положение.
«Дача ложных показаний федеральном агенту — до двух лет. Непреднамеренное убийство — от двух до семи лет. Преднамеренное убийство — до пожизненного», — рассказал американский адвокат Аркадий Бух.
Сейчас правозащитники ждут записи всех телефонных разговоров актера, чтобы собрать доказательства и решить, будут ли они выдвигать обвинения против Болдуина. Пока лишь продюсерская компания понесла наказание за случившееся. Бюро по охране труда и технике безопасности обязало продакшн выплатить 136 тысяч долларов за несоблюдение правил при работе на съемочной площадке.
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