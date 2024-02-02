Качели правосудия: Алекс Болдуин отказывается признавать вину в убийстве оператора

От выстрела актера в 2021 году скончался его коллега по съемочной площадке.

Актер Алек Болдуин в очередной раз отказался признать вину в убийстве коллеги по съемочной площадке. И даже не явился в суд.

Напомню, оператор Галина Хатчинс погибла от пули, выпущенной из револьвера актера во время работы над вестерном «Ржавчина». Это было три года назад, но решение суд до сих пор так и не принял. Причем, с Болдуина даже снимали обвинения, а потом снова их предъявили. Когда закончатся эти качели правосудия, и кому они выгодны — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Он говорит, что помнит этот осенний день 2021 года также хорошо, как если бы он был вчера. Каждую деталь и, главное, тот самый момент, когда пистолет в его руке выстрелил и стал причиной смерти оператора Галины Хатчинс.

«То-есть вы не нажали на курок?» — спрашивал его журналист АВС.

«Нет нет нет, я бы никогда не направил бы оружие на кого-то и нажал на курок, никогда», — отвечал ему Болдуин.

Вот только следователи в эти слова знаменитого уже не столько по фильмам, сколько по выпускам новостей актера, кажется, не поверили и через три года после трагедии на съемках картины «Ржавчина» предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. На первом же заседании Алек Болдуин заявил, что считает себя невиновным. Юристы сразу обратили внимание на основную особенность резонансного дела.

«Такие дела со смертельным исходом происходят тысячами в год в нашей стране, а в случае этого инцидента обвинение было вынесено лишь спустя три года. Стандартные методы ведения судебного дела просто не работают, когда обвиняемым является политик, миллионер или известный киноактер. Как бы не проходил процесс, он будет долгим и затянутым», — сообщал юрист Дэниэль Севаллос.

А еще, по всей видимости, показательным. Каскадеры, которые привыкли иметь дело с опасными предметами во время съемок, в один голос заявляют, что следователи правы, и Болдуин виновен, потому что держал в руках оружие, которое выстрелило.

«Правила безопасности при использовании оружия не основаны на понятиях „обычно, иногда, когда хочется“ они основаны на понятии „всегда или никогда“. Ты всегда проверяешь оружие перед использованием и никогда не направляешь на того, кому не хочешь причинить вред. Важно ли то что на курок нажали? Я думаю, что нет. Если не направлять на людей дуло, то и шансов в них попасть гораздо меньше. Это проблема того, кто держал пистолет в руках, а не самого пистолета», — рассказывал каскадер и консультант по безопасности Стив Вольф.

Впрочем, профессиональное сообщество разделилось: если одни уверены, что Болдуин должен нести ответственность за гибель оператора, то другие актеры стали бояться брать оружие во время съемок — из-за риска оказаться в подобной ситуации. И большинство юристов также встали на сторону тех, кто хочет перестраховаться.

«Если актеры теперь несут личную или уголовную ответственность за использование реквизита, то теперь они будут иметь и право голоса в вопросах безопасности на съемочной площадке. Это при том, что они в этом вовсе не эксперты. А большинство просто откажется сниматься, как уже сделали несколько наших клиентов», отметил адвокат в сфере развлечений Тре Ловелл.

В этом случае под угрозой может оказаться вся индустрия голливудских боевиков и триллеров. Кто из актеров согласится сниматься с оружием в руках, если после этого будет риск попасть в тюрьму. И невольно вырастут их требования к гонорарам. Вот вопросы, которые встанут перед американцами в случае, если Болдуина после многолетней судебной тяжбы все-таки признают виновным.