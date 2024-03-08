Реквизитора по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве оператора
Именно она дала на съемках Алеку Болдуину пистолет, заряженный боевыми, а не холостыми патронами.
Фото, видео: Reuters / Luis Sánchez Saturno/The New Me; 5-tv.ru
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В громкой трагедии, произошедшей три года назад на съемках фильма «Ржавчина», поставлена точка. В США жюри присяжных после трехчасового совещания признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве. Именно она отвечала за оружие на съемках вестерна и дала Алеку Болдуину пистолет, заряженный боевыми, а не холостыми патронами.
Из него актер произвел несколько выстрелов, один из которых смертельно ранил оператора картины — Галину Хатчинс. Травму получил и режиссер, но его выписали из больницы спустя несколько часов. После оглашения приговора подсудимую взяли под стражу, ей грозит до полутора лет тюремного заключения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году.
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