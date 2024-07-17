Роковой выстрел Болдуина: из фильма «Ржавчина» вырезали ключевую сцену

Речь идет об эпизоде, во время репетиции которого погибла оператор и был ранен режиссер.

В фильме «Ржавчина» вырезали сцену со стрельбой в церкви, во время репетиции которой актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом пишет американское издание People со ссылкой на источник.

Более того, было принято решение несколько изменить сценарий.

«Они вырезали сцену в церкви, для которой репетировали, и кое-что переписали», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в 2021 году. Тогда 66-летний актер произвел выстрел из пистолета, который должен быть заряжен холостыми патронами. Однако, как позже выяснилось, в нем оказались боевые. Кроме Хатчинс, ранения получил режиссер вестерна Джоэл Соуз.

После инцидента Болдуина задержали, допросили и отпустили. Родственники погибшей подали в суд на знаменитость. Актера обвиняли в халатности. Сам он настаивал, что не виноват и не нажимал на спусковой крючок, а выстрел произошел самопроизвольно.

В октябре 2022 года Болдуину удалось достичь внесудебного соглашения с родственниками погибшего кинооператора. Тогда вдовец Хатчинс отметил, что все стороны признают — произошедшее было несчастным случаем.

Несколько дней назад суд в американском штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина. Оказалось, что обвинительная сторона намеренно скрыла важные доказательства от защиты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шел судебный процесс над актером Алеком Болдуином.