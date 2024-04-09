Бесконечные судебные заседания превратили Болдуина в живого мертвеца

После многочисленных судов и обвинений в убийстве Алек Болдуин стал выглядеть на 20 лет старше своего возраста, пишет Daily Mail и заодно публикует соответствующие фотографии. В свой день рождения 66-летний артист отправился на шоппинг, чтобы купить брендовые вещи.

Он предстал перед папарацци в черном пальто ниже колена и брюках в тон. Несмотря на элегантный вид, его лицо повергло в шок пользователей сети.

По всей видимости, знаменитость чувствует себя совсем плохо. На фото видно уставшие и покрасневшие глаза, под которыми появились огромные мешки.

Актер растит семь детей, но вряд ли именно это послужило причиной перемен во внешности. В январе против звезды вновь выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве.

Смертельный выстрел

От выстрела актера на съемках вестерна «Ржавчина» в 2021 году скончалась оператор Галина Хатчинс. Ее родственники подали в суд на артиста и команду создателей фильма.

Расследование продолжалось в течение года, и уже весной 2023-го с актера были сняты все обвинения. Тогда следствие сочло, что доказывающих его вину улик недостаточно.

Дело решили пересмотреть спустя три года, так как повторная экспертиза показала, что револьвер не мог сработать случайно, как утверждал сам Болдуин.

Спусковой крючок был все-таки нажат — и сделать это мог только сам артист. В деле появились и фотографии, на которых четко видно, что актер держит палец на спусковом крючке.

В тот момент профессиональное сообщество разделилось: одни были уверены, что Болдуин должен нести ответственность за гибель оператора, а другие стали бояться брать оружие во время съемок из-за риска оказаться в подобной ситуации.

И большинство юристов также встало на сторону тех, кто хочет перестраховаться. В суде Болдуин заявлял, что невиновен в непредумышленном убийстве.

Что происходит сейчас

Адвокаты актера называли происходящее ужасной ошибкой. По их мнению, тот не мог знать, что пуля в оружии была настоящей.

Уже в 2024-м жюри присяжных в США после трехчасового совещания признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве. Именно она отвечала за оружие на съемках вестерна и дала Болдуину пистолет, заряженный боевыми, а не холостыми патронами.

Прокурор отмечала, что причиной гибели Хатчинс стали «небрежность и легкомысленность». К трагедии привело хранение боевых пуль и холостых муляжей в одном месте.

Виновная не проконтролировала их раздельное хранение, а также не обратила внимания, что взяла не ту пулю. И в апреле адвокаты Болдуина рассказали о снятии с актера всех обвинений.

Но это еще не конец саги, которая тянется уже несколько лет. В июле звезда Голливуда предстанет перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве за «участие в смерти Хатчинс» в Санта-Фе. Прокурор Кари Моррисси утверждает, что актер регулярно кричал и ругался на съемочной площадке — и его неконтролируемое поведение якобы повлияло на безопасность.