Мэр Москвы Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 197

Пункты сбора мобилизированных будут закрыты 17 октября в 14:00.

Мэр Москвы Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Задачи по частичной мобилизации полностью выполнены в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте, сославшись на местного военного комиссара.

Так, пункты сбора мобилизированных будут закрыты сегодня в 14:00. Все повестки, которые разослали в процессе мобилизации по месту прописки и предприятиям, — прекращают действовать.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — заявил Собянин.

Также градоначальник поблагодарил мобилизированных москвичей. Он отметил, что все беспокоятся за их дальнейшую судьбу и молятся за их благополучие. Все, кто отправится на фронт в рамках частичной мобилизации, будут отстаивать безопасность и независимость России.

В том числе Собянин заверил, что городская администрация непременно позаботится о семьях мобилизированных, а также окажет «прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сенаторов и депутатов предложили снять бронь от мобилизации.

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