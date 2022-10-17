Не мыл раму: полицейские в Петербурге спасли повисшего на окне мужчину
Чуть не выпавший из окна в Петербурге мужчина был спасен сотрудниками полиции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandra Schuler; 5-tv.ru
На кадрах с нагрудного видеорегистратора можно увидеть, что в квартире спасенного — погром.
И в начале — кадры из Петербурга, с полицейской экшн-камеры. Сотрудник МВД от первого лица снял эпическую историю спасения мужчины, который повис на окне седьмого этажа и уже еле цеплялся за раму.
На кадрах с нагрудного видеорегистратора также можно рассмотреть, что в квартире — погром, а мужчина — явно в неадекватном состоянии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о спасении Александра Морозова известным российским комиком.
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