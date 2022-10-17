«Это удается не многим»: музыкальный критик раскрыл «феномен Хворостовского»

По мнению эксперта, дело не только в сильном голосе.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский 16 октября мог бы отпраздновать свой 60-летний юбилей, но пять лет назад он ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Память о нем жива по сей день, а многие гадают: в чем же феномен оперного певца? О том, что выделяет Хворостовского из массы других голосов, рассказал в беседе с 5-tv.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

Критик считает, что дело не только в безупречном вокале. Секрет артиста заключается в невероятном обаянии и умении преподнести себя. Хворостовский обладал блестящей харизмой и умел удержать внимание публики.

«Феномен Хворостовского в его невероятной харизме. Очень много оперных певцов, но он умел расположить к себе публику, что удается не всем. Такое удавалось Паваротти, Доминго. Хворостовский из их числа», — поделился Легостаев.

Эксперт отметил, что Хворостовский мог работать в любых жанрах, но классическую музыку он умел превращать в настоящий шедевр. Хворостовский был не просто поющей головой, а личностью, за которой интересно наблюдать. Именно поэтому его и вспоминают.

«Классика — это не та область, от которой остаются хиты. Майкл Джексон ассоциируется с определенными песнями, а он (Хворостовский) исполнял арии, которые исполняли до него и будут исполнять после него. Но его помнят по тому, как он это делал. А делал он очень ярко», — заключил музыкальный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живут родители и вдова Дмитрия Хворостовского. Оперного певца не стало в 2017 году из-за опухоли головного мозга.