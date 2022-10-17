«Разложение основ России»: как Запад использует молодежь в угоду своим целям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63

Замсекретаря Совбеза РФ Храмов рассказал о негативном влиянии Запада на молодежь

«Разложение основ России»: как Запад использует молодежь в угоду своим целям

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Накопленные веками российские ценности будут охраняться документом стратегического планирования по поручению Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать документы стратегического планирования, регулирующие вопросы патриотизма и воспитания нравственности, и внести в них изменения. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов рассказал изданию «Российская газета», о каких изменениях идет речь и почему они необходимы.

Храмов прокомментировал вопрос о важности сохранения традиций и воспитании молодежи на опыте, накопленном многими веками в России. По его словам, в российских семьях традиции устойчивы, поскольку старшее поколение вкладывает в детей правильные ценности. Однако, по мнению госслужащего, серьезное влияние на молодые умы оказывает Запад.

«Западные планировщики и идеологи планомерно продвигают совокупность мер, направленных на разложение основ российского общества изнутри, а значит, на уничтожение наших духовных устоев и моральных принципов», — объясняет Храмов.

Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что «коллективному Западу» не удастся вселить свои идеи в жизни российских семей, что уже удалось сделать на Украине.

«Мы — великая держава и не позволим Западу достичь того, что ему удалось в братской Украине, где ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого», — уверен Олег Храмов.

Он убежден, что Вашингтон пытается воздействовать на неокрепшую психику через оппозиционных блогеров, представителей СМИ и различных деятелей культуры. По словам госслужащего, все методы направлены на остановку хода истории России.

«Бесцеремонно фальсифицируя события мировой и отечественной истории, на Западе не гнушаются применять им же осужденные методы — раскручивают маховик „культуры отмены“, „войны с памятниками“, обвинений СССР в развязывании войны наравне с фашистской Германией и тому подобное», — заключил Олег Храмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство Украины пожаловалось на пророссийски настроенных школьников в Черногории.

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