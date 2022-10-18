Можно ли вернуть деньги за фитнес-абонемент — мнение юриста

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 16

Юрист Белова назвала реальной возможность вернуть деньги за неиспользованный абонемент в спортзал

Фото, видео: www.globallookpress.com; Ruptly; 5-tv.ru

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Есть уважительные обстоятельства, которые дают право клиенту требовать возмещения стоимости абонемента.

Большинство спортзалов сегодня работают по абонентскому договору. Это значит, что вы платите деньги за определенный период и получаете комплексную услугу. В нее входит и посещение тренажерного зала, и групповых тренировок, при наличии — бассейна, сауны и многое другое.

Стоимость абонемента зависит срока действия, престижности клуба, технических возможностей, дополнительных услуг. При желании, можно найти бюджетные предложения — от трех до пяти тысяч за полгода, если говорить о спортзале комфорт- и бизнес-класса, то тут придется раскошелиться: 40, 50, 60 тысяч и более.

Но чем больше платите, тем обиднее, когда «все включено» сгорает. Лень тренироваться, заболели или другие причины — реально ли вернуть деньги за неиспользованный абонемент? На этот вопрос в эксклюзивном интервью ответила юрист Татьяна Белова.

«При покупке абонемента у нас действует абонентский договор, суть его в чем: мы договариваемся об оказании нам услуг в течение определенного периода времени за какую-то конкретную фиксированную плату. Неважно, сколько это занятий, важно, что это действует в течение какого-то времени. Поэтому, если мы что-то пропускаем по своей инициативе, возврат денег не предусматривается», — пояснила эксперт.

Но есть уважительные обстоятельства, которые дают право клиенту требовать возмещения затрат, добавила собеседница. Более того, вернуть деньги можно и в случае, если человек раздумал посещать спортзал.

«Если вдруг мы приходим, хотим позаниматься в спортзал, а он закрыт по каким-то причинам: там ремонт или неисправны тренажеры — в этом случае мы можем потребовать возмещения средств за пропущенное занятие. Или, если мы передумали заниматься по абонентскому договору — допустим, он заключен на год, а через три месяца он не нужен, в этом случае можно потребовать расторжения договора и возврата денежных средств», — заверила юрист.

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