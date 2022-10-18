Рекордсмен по стабильности: чем обеспечен российский рубль

Доктор экономических наук объяснил, почему отечественная валюта крепче евро и фунта стерлингов.

Российский рубль входит в число наиболее стабильных мировых валют, так как мало какая другая денежная единица обладает столь же мощным ресурсным обеспечением. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГЭУ, доктор экономических наук Николай Межевич.

«Является ли рубль стабильной валютой? Да, сейчас он является абсолютным рекордсменом по стабильности в этом сумасшедшем мире. Самый важный момент: обеспечен ли рубль реальными активами? <…> Если говорить о богатствах, категории ресурсной обеспеченности, то сюда сразу попадает не только, например, завод по производству полупроводников, но и нефть, газ, золото в земле, леса, поля, реки, горы. И в этом смысле наша валюта является одной из самых обеспеченных в мире», — подчеркнул ученый.



Источник фото/видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; sir.spbu.ru Сайт Санкт-Петербургского государственного университета; 5-tv.ru

Кроме российского рубля в числе ресурсообеспеченных и, соответственно, стабильных мировых валют Межевич упомянул канадский, австралийский и американский доллары. А вот стабильность евро под большим сомнением, отметил профессор.

«Если вы спросите, какими активами обеспечен евро, то это вопрос. Видимо, речь идет об экономическом и промышленном потенциале Европы. Ну а как часть этого потенциала экстраполируется, например, на Эстонию? Непонятно», — отметил Межевич.

В том же контексте он привел в пример фунт стерлингов Великобритании. Экономика этого государства считается одной из богатейших в мире, между тем ее национальную валюту сейчас «качает и шатает», она входит в число наиболее подверженных инфляции.

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