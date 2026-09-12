Биолог заявил о снижении численности медведей на Камчатке

Биолог Гордиенко: в РФ могла на 20% сократиться популяция медведей

За последние два года популяция медведей на Камчатке сократилась примерно на 20%. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

Собеседник агентства отметил, что количество хищников на полуострове сократилось по двум причинам: вынужденный обстрел медведей по причине их выходов к людям и недостаток пищи. По словам Владимира Гордиенко, с 2024 года на Камчатке наблюдается низкий подход лосося в реках.

При этом, как отметил эксперт, в официальных источниках указано, что популяция медведей в регионе нисколько не уменьшилась. Согласно этим данным, в регионе проживает около 25 тысяч особей.

В этом году в разных городах России наблюдается всплеск активности медведей. Звери выходят к жилым кварталам и нападают на людей. Ранее в связи с этим власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности. Меры безопасности были усилены в пяти округах Кемеровской области. Особый режим начал действовать, в том числе в Таштагольском и Междуреченском районах.

Помимо этого, в Петропавловске-Камчатском тоже был объявлен режим повышенной готовности из-за опасности нападений медведей.

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