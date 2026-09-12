Си Цзиньпин заявил о важности БРИКС для сотрудничества развивающихся стран

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Также китайский лидер предложил в 2027 году провести заседание объединения в Пекине.

Что Си Цзиньпи сказал о БРИКС

Фото: Reuters/Bhawika Chhabra

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БРИКС — самая влиятельная платформа для развивающихся стран. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, выступая на саммите объединения, который проходит в Индии. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

Также во время своей речи китайский лидер изъявил желание в 2027 году принять представительство БРИКС. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин, как и раньше, готов сотрудничать с организацией ради достижения мира на Ближнем Востоке. По его словам, то что происходит в той местности противоречит интересам многих государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нью-Дели 12 и 13 сентября пройдет саммит БРИКС. В расширенном заседании примет участие президент РФ Владимир Путин. Он уже прибыл в Индию. Его встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, российский лидер заявил, что Москва готова к сотрудничеству со всем миром. По его словам, одна из задач объединения — развитие практического и делового сотрудничества между странами. Площадка, в том числе помогает компаниям находить партнеров, проводить расчеты и перевозить товары, а также инвестировать в государствах-участниках.

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