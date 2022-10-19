Ивлеева кольнула Муцениеце после вопроса об измене: «Я же не Агата»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31

Ивлеева вспомнила о разводе Прилучного и Муцениеце после вопроса об измене

Ивлеева кольнула Муцениеце после вопроса об измене: «Я же не Агата»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В отличие от актеров, которые держат нейтралитет только ради детей, блогер и ее бывший муж Элджей вместе отдыхают и могут даже поцеловаться на вечеринке.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева едко подшутила над актрисой Агатой Муцениеце в эфире YouTube-шоу лэйбла Gazgolder. В свое время артистка в каждом интервью делилась переживаниями о своем разводе с коллегой Павлом Прилучным, раскрывала подробности личной жизни, обвиняла в предательстве и даже рукоприкладстве. Ее силами расставание стало предметом обсуждения едва ли не для всей страны, даже собственное тематическое шоу открыла!

Когда Настю Ивлееву спросили, как простить измену и можно ли вообще давать человеку второй шанс, она постановила — если раз сходил на сторону, следующий не за горами. По мнению телеведущей, прощать бессмысленно, как и надеяться, что впредь это не повторится. В ходе рассуждений звезда сделала резкий поворот с больным уколом в адрес разведенной актрисы.

«Почему вы у меня решили спросить об этом? Я же не Агата Муцениеце!» — заявила блогер.

Анастасия Ивлеева, блогер, телеведущаяАнастасия Ивлеева, блогер, телеведущая. Фото: Telegram / Настя Ивлеева

Стоит отметить: хоть при расставании с Элджеем Ивлеева и высказывала сожаления, она по-прежнему настаивает — их развод не помешал дружбе и теплым отношениям. Если Муцениеце и Прилучный вынуждены общаться ради общих детей, то у звезд соцсетей нет такой необходимости. Тем не менее они и отдыхают вместе, и даже целуются на глазах озадаченных поклонников.

«Приходишь на концерт, там бывший, вы в нормальных отношениях. Ты нажираешься, еще и бухая — пососешься с ним? Нет других вариантов! Но это был от души товарищеский поцелуй», — оправдывалась Ивлеева.

Как выяснилось, бывший муж не только проводит время с телеведущей, но и по-прежнему обладает правом давать ей советы относительно внешнего вида. Такой историей поделилась с поклонниками сама блондинка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новом образе Насти Ивлеевой не понравилось Элджею.

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