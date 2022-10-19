«Я успела»: Наталья Подольская показала семейное видео

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 66

Наталья Подольская опубликовала видео с сыном и мужем

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / nataliapodolskaya; 5-tv.ru

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Артистка всегда спешит домой к своим любимым мужу и сновьям.

Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях забавное, но в то же время трогательное видео. Примчавшись домой после ужина, она застала своего мужа, певца Владимира Преснякова за детским занятием.

Занятая певица всегда очень спешит домой, чтобы увидеться с любимым мужем и сыновьями Артемием и Иваном.

«Сегодня я успела домой практически после ужина», — подписала артистка кадры.

Оказывается, глава семейства после еды решил поиграть с семилетним сыном Артемием в игру на телефоне. Между двумя самыми любимыми мужчинами Подольской завязалась целая битва. В итоге победил Артемий, который исполнил «странный хороший» танец победителя. Видно, что мальчик очень радуется произошедшему.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым вот уже 12 лет, с 2010 года. У пары двое детей: семилетний Артемий и двухлетний Иван.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наталья Подольская во время репетиции номера для проекта «Ледниковый период» получила серьезную травму. На шоу она катается вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Я успела»: Наталья Подольская показала семейное видео

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