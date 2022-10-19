Экс-посол США в СССР Мэтлок призвал Киев смириться с потерей территорий

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен смириться с потерей территорий и сесть за стол переговоров

Экс-посол США в СССР Мэтлок призвал Киев смириться с потерей территорий

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Регионы можно было сохранить, если бы Украина соблюдала Минские соглашения и не слушала советников НАТО. Теперь земли не вернуть.

Киевский режим должен смириться с потерей присоединившихся к России территорий и согласиться на переговоры. Об этом заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в материале для The Responsible Statecraft.

По мнению экс-дипломата, даже при помощи НАТО Украина не сможет создать стабильно функционирующее государство в границах 1991 года. В то же время, попытки вернуть территории силой приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

«Конфликт можно было бы предотвратить <…>, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, признала Донбасс автономным образованием в составе Украины, не слушала военных советников НАТО и обязалась не вступать в альянс», — сказал Мэтлок.

Сейчас единственным способом остановить конфликт может стать только договор о прекращении огня, уверен экс-посол. При этом США, по мнению Мэтлока, должны склонять Киев к согласию на мирное урегулирование.

Пойти на уступки России киевские власти ранее призвал американский миллиардер Билл Экман. В качестве аргумента он привел факты, согласно которым Крым исторически принадлежит России.

В связи с этим Экман посоветовал Киеву забыть про полуостров, а также отказаться от членства в НАТО. По мнению бизнесмена, каждый новый день украинского кризиса повышает угрозу для всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров призвал украинского президента Владимира Зеленского пойти на фронт и погибнуть по-мужски за все то, к чему он призывал своих граждан, а не прятаться в Европе.

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