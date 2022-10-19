Зеленскому предложили воевать: «За что призывал, пусть за то и умрет»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 152

Муфтий ЛНР Гамбаров предложил президенту Зеленскому воевать, как мужчине

Зеленскому предложили воевать: «За что призывал, пусть за то и умрет»

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Специальная военная операция России

Муфтий считает, что Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский должен воевать на фронте и погибнуть по-мужски за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое мнение выразил председатель Духовного управления мусульман Луганской народной республики (ЛНР) Эльдар Гамбаров в беседе с URA.RU. Муфтий призвал президента Незалежной взять автомат и отправиться на передовую.

«Если ему суждено будет выжить, пускай выживает. Если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — приводит слова Гамбарова издание.

Гамбаров считает, что Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта. Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Ее цель — защитить мирных людей от геноцида киевской власти, снизить боевой потенциал Украины, а также денацифицировать и демилитаризировать Незалежную.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого и за что уволил Владимир Зеленский.

Тема:
Специальная военная операция России
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