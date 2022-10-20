Названы главные последствия введения военного положения

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Особый правовой режим начал действовать в четырех новых российских регионах — ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Что это означает для гражданских лиц?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Итак, давайте разберемся что же означает введение военного положения в новых российских регионах.

Во-первых, власти там смогут контролировать все телефонные переговоры и переписку в мессенджерах. Это нужно, чтобы выявлять наводчиков противника и всех, кто может ему помогать.

Во-вторых, всех подозрительных лиц смогут задерживать сроком до месяца. Все государственные, социальные и другие важные объекты берутся под усиленную охрану. При необходимости власти смогут вводить на территории регионов комендантский час и наказывать тех, кто его нарушает.

Еще один важный пункт: те, кто решил остаться в своих домах, смогут выехать в другой регион только по специальному разрешению. И не факт, что его удастся получить.

Ну и наконец, спецслужбы смогут досматривать всех, кто находится в зоне действия военного положения. В том числе и любую собственность. А еще изымать ее в своих целях, если она представляет ценность для военнослужащих. При этом стоимость компенсируют.

В Петербурге власти обещают не вводить ограничений из-за режима базовой готовности. В Смольном пообещали, что в жизни горожан ничего не изменится.

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