Видео: экстремал неудачно прыгнул с моста в США и упал на купол парашюта товарища

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Экстремал прыгнул с моста в США и упал на купол парашюта товарища

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petar Petrov; 5-tv.ru

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Ежегодный фестиваль бейсджамперов в Западной Вирджинии едва не закончился жуткой трагедией.

Видео дня пришло к нам с ежегодного фестиваля бейсджамперов в США. Экстремалы по традиции устроили прыжки с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Вирджинии. Его высота — почти 270 метров. А еще — это одно из красивейших мест на планете.

В момент, когда экстремалы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них просто не открылся парашют. Парня спасло только то, что он рухнул на купол своего же товарища по команде.

После этого он сумел открыть запасной парашют, а вот его друг относительно мягко «приводнился». В итоге никто не пострадал.

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