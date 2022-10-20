Видео: экстремал неудачно прыгнул с моста в США и упал на купол парашюта товарища

Ежегодный фестиваль бейсджамперов в Западной Вирджинии едва не закончился жуткой трагедией.

Видео дня пришло к нам с ежегодного фестиваля бейсджамперов в США. Экстремалы по традиции устроили прыжки с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Вирджинии. Его высота — почти 270 метров. А еще — это одно из красивейших мест на планете.

В момент, когда экстремалы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них просто не открылся парашют. Парня спасло только то, что он рухнул на купол своего же товарища по команде.

После этого он сумел открыть запасной парашют, а вот его друг относительно мягко «приводнился». В итоге никто не пострадал.