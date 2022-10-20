Оптимизм и безрассудство. Китайский совет дня на четверг, 20 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 52

Возможно, для многих этот день станет непростым как в плане работы, так и в области сердечных дел.

Оптимизм и безрассудство. Китайский совет дня на четверг, 20 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 20 октября?

В четверг все вокруг покажется вдруг молодым и зеленым. Оптимизм и безрассудство будут зашкаливать из-за торжества стихии Огня. Но кому-то этот Огонь принесет ожоги и неприятности. Главное в четверг - максимально регулировать эмоциональные проявления.

Совет дня: запланируйте на четверг диагностические процедуры или начало лечения. Хорошо будут поддаваться диагностике в этот день и отношения между людьми. Разводы и расставания пройдут в четверг гораздо спокойнее, чем в иные даты.  

Предостережение дня: не позволяйте распаляться своим эмоциями. Если вы склонны перевозбуждаться, заранее позаботьтесь об успокоительных.  

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
61.59
-0.11 60.11
-0.42
Оптимизм и безрассудство. Китайский совет дня на четверг, 20 октября

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