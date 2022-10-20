На Камчатке эвакуировали пассажиров аэропорта — задержаны рейсы

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Под Петропавловском-Камчатским эвакуировали пассажиров из здания главного аэропорта

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Мельников; 5-tv.ru

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Это не первый раз, когда на полуострове фиксируют сообщение о минировании.

Срочные сообщения о минировании поступают с Камчатки. Там эвакуировали всех пассажиров из здания главного аэропорта региона под Петропавловском-Камчатским.

По этой же причине были задержаны несколько авиарейсов. Сейчас сотни людей на улице ждут окончания проверки аэропорта.

Сообщения о минировании на Камчатке в последнее время участились. Так, в конце прошлой недели, неизвестные несколько дней подряд сообщали о взрывных устройствах в школах. Но ни одно из них не подтвердилось. А весной этого года подобные звонки были практически ежедневными.

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