На Камчатке эвакуировали пассажиров аэропорта — задержаны рейсы
Под Петропавловском-Камчатским эвакуировали пассажиров из здания главного аэропорта
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Мельников; 5-tv.ru
Это не первый раз, когда на полуострове фиксируют сообщение о минировании.
Срочные сообщения о минировании поступают с Камчатки. Там эвакуировали всех пассажиров из здания главного аэропорта региона под Петропавловском-Камчатским.
По этой же причине были задержаны несколько авиарейсов. Сейчас сотни людей на улице ждут окончания проверки аэропорта.
Сообщения о минировании на Камчатке в последнее время участились. Так, в конце прошлой недели, неизвестные несколько дней подряд сообщали о взрывных устройствах в школах. Но ни одно из них не подтвердилось. А весной этого года подобные звонки были практически ежедневными.
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