Это не первый раз, когда на полуострове фиксируют сообщение о минировании.

Срочные сообщения о минировании поступают с Камчатки. Там эвакуировали всех пассажиров из здания главного аэропорта региона под Петропавловском-Камчатским.

По этой же причине были задержаны несколько авиарейсов. Сейчас сотни людей на улице ждут окончания проверки аэропорта.

Сообщения о минировании на Камчатке в последнее время участились. Так, в конце прошлой недели, неизвестные несколько дней подряд сообщали о взрывных устройствах в школах. Но ни одно из них не подтвердилось. А весной этого года подобные звонки были практически ежедневными.