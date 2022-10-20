Асель Аскар похоронила маленького сына: «Мама скоро придет»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 677

Казахская актриса Асель Аскар похоронила своего восьмимесячного сына

Асель Аскар похоронила маленького сына: «Мама скоро придет»

Фото: Instagram* / assel.askar

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Звезда сильно горюет. По ее признанию, время для нее остановилось, хоть и летит.

Казахстанская актриса Асель Аскар похоронила своего восьмимесячного сына. Об этом сообщил StarHit.ru. У ребенка диагностировали врожденную сердечную недостаточность.

«Ушел мой мальчик… Покинул меня. Мой улыбашка. Мой радужный, мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Он выбрал небо. Мама скоро придет», — сказала Аскар.

Женщина уточнила, что диагноз можно обнаружить при помощи УЗИ на сроке в 18 или 38 недель беременности, но в случае звезды заболевание не было выявлено, медики оказались бессильны в данном случае. В частности, все дело в том, что болезнь найти достаточно сложно, поскольку, имея такую патологию, дети выглядят абсолютно нормально — классическая младенческая припухлость, хорошее настроение. Недуг не имеет явных симптомов. Актриса мучается ежедневно, ей тяжело смириться с гибелью малыша.

«Ровно месяц назад положила его в реанимацию. Прошел ровно месяц. Время летит… А для меня остановилось…» — горюет Асель.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели ребенка в Москве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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