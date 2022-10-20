Штаты не хотят, чтобы наступил новый миропорядок.

Решение о переориентации РФ на Восток разрушит американскую гегемонию. Так считает израильское издание Jerusalem Post. По мнению обозревателей, речь в данном случае не идет о новой холодной войне, а скорее о сдвиге от евроцентричного мира, где Штаты навязывали всем свой порядок. Журналисты уверены, что новый многополярный миропорядок возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья.

Российская сторона, по мнению авторов, будет сотрудничать со странами, связанными с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Издание отмечает, что в переориентации на восточные страны РФ, вероятно, опирается на опыт СССР.

До этого журналист китайского издания Global Times Хэ Чжигао указал на желание Штатов усилить гегемонию через украинский кризис. США, по мнению публициста, хотят создать условия, чтобы мир центрировался на них.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к чему призвал Киев бывший посол США в СССР.