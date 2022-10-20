Анна Большова вышла в свет через четыре дня после смертельного ДТП

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52

Большова пришла на пресс-конференцию в честь юбилея «Ленкома» через четыре дня после смертельного ДТП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Актриса рассуждала о театре и любви к искусству.

Российская актриса Анна Большова дала интервью спустя четыре дня после смертельного ДТП. Как ранее сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла в Калужской области, пострадавшая погибла на месте. 

27 октября московскому театру «Ленком Марка Захарова» исполнится 95 лет. В честь этого события знаменитые актеры собрались на пресс-конференции. Одной из гостей как раз была Большова. В беседе с журналистами «Известий» она обсуждала особенности работы в театре.

«Работа в театре — это некий камертон, отправная точка. Конечно, вся жизнь все равно всегда подстраивалась под работу здесь, любая дополнительная работа была, в любом случае, вторична. Есть основное место работы, чему я очень благодарна, несмотря на то, что были, естественно, как у всех артистов, разные периоды большей востребованности или меньшей востребованности», — рассуждала звезда.

Говоря о своей любви к театральному искусству и самой профессии, Большова выглядела спокойной и одухотворенной. 

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности смертельного ДТП с участием Анны Большовой. 

Ранее 5-tv.ru показал кадры с моментом наезда мусоровоза на маленьких девочек в Истре.

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