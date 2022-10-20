Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Генпрокуратура доказала физический и культурный геноцид населения блокадного Ленинграда

Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Действия нацистов и их пособников нанесли колоссальный ущерб городу.

Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Об этом сообщила Генпрокуратура.

«Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее одного миллиона 93 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что современные исследовательские методы дали возможность установить негативное влияние условий блокады не только на блокадников, но и на их потомков, что позволяет говорить о так называемом отсроченном блокадном эффекте и большем количестве жертв.

Помимо населения, захватчики уничтожали уникальное культурное наследие, стремясь искоренить историческую и культурную самоидентичность советских народов. Уточняется, что Ленинграду и его жителям был причинен ущерб на сумму более 35 триллионов рублей.

Также ведомство смогло доказать участие в блокаде Ленинграда не только нацистской Германии, но и вооруженных подразделений, которые были сформированы на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельных добровольцев из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

«Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему важно помнить о легендарной «Ленинградской» симфонии.

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