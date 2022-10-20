Подвезло: зацеперы в Москве попали в полицию

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Полицейские в столичном метро поймали зацеперов

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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С платформы подземки экстремалы отправились прямиком в участок.

В московском метро попались двое зацеперов. Видно, как подростки дождались прибывающего поезда и вместо того, чтобы зайти в вагон, залезли за сцепку состава.

Проехали так две станции и лишь по счастливой случайности не упали на рельсы. Ну а с платформы подземки экстремалы отправились прямиком в участок.

В итоге эта поездка дорого обошлась нарушителям. Одного из парней, 19-летнего москвича, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. Второму зацеперу всего 16 лет, так что по закону отвечать за его выходку придется родителям. Напомню, что штрафы для зацеперов не так давно увеличили в десятки раз. Раньше сумма была скорее символической — 100 рублей.

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Подвезло: зацеперы в Москве попали в полицию

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