«Видны гены»: актриса Евгения Крюкова показала свою красавицу-дочь
Актриса Евгения Крюкова показала свою дочь
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
По словам артистки, дочь ей снилась еще до беременности.
Актриса Евгения Крюкова очень редко рассказывает в своем блоге в социальных сетях о личных событиях. Однако недавно она трогательно поздравила дочку с днем рождения.
Евгения Крюкова с дочкой.
«Ровно 21 год назад я впервые тебя увидела! Потому что знаю я тебя гораздо раньше. И даже раньше не на те самые девять месяцев», — написала артистка.
Она призналась, что дочь ей неоднократно снилась до беременности. Актриса счастлива быть мамой своей дочери. Крюкова подчеркнула, что всегда будет рядом с дочерью и знает, что наследница тоже ее не бросит.
«Глаза и улыбка мамины!»;
«Просто светская красавица!»;
«Красавица в маму! Видны гены», — отметили фанаты.
Евгения Крюкова — российская актриса театра и кино. Однако сейчас она в первую очередь жена и мать троих детей: дочери и двух сыновей. Она замужем за 42-летним бизнесменом Сергеем Гляделкиным.
Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Ковальчук рассказала о пополнении в семье в день рождения дочери.
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