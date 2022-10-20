«Видны гены»: актриса Евгения Крюкова показала свою красавицу-дочь

По словам артистки, дочь ей снилась еще до беременности.

Актриса Евгения Крюкова очень редко рассказывает в своем блоге в социальных сетях о личных событиях. Однако недавно она трогательно поздравила дочку с днем рождения.

Евгения Крюкова с дочкой. Фото: Instagram* / evgenyyakrukovaofficial

«Ровно 21 год назад я впервые тебя увидела! Потому что знаю я тебя гораздо раньше. И даже раньше не на те самые девять месяцев», — написала артистка.

Она призналась, что дочь ей неоднократно снилась до беременности. Актриса счастлива быть мамой своей дочери. Крюкова подчеркнула, что всегда будет рядом с дочерью и знает, что наследница тоже ее не бросит.

«Глаза и улыбка мамины!»;

«Просто светская красавица!»;

«Красавица в маму! Видны гены», — отметили фанаты.

Евгения Крюкова — российская актриса театра и кино. Однако сейчас она в первую очередь жена и мать троих детей: дочери и двух сыновей. Она замужем за 42-летним бизнесменом Сергеем Гляделкиным.

Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Ковальчук рассказала о пополнении в семье в день рождения дочери.

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