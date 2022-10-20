Путь к зубным протезам: стоматолог рассказал, как ухаживать за зубами после кофе

По словам эксперта, влияние на эмаль зависит от качества напитка.

Зачастую люди не представляют свою жизнь без кофе. Для кого-то — это ежедневный утренний ритуал: день начинается с вкусного и бодрящего напитка. Однако все любители кофе рано или поздно задумываются о его влиянии на организм. Например, на зубы. Действительно ли от кофе зубы портятся и темнеют? На этот вопрос ответил врач-стоматолог Артем Гудков.

По словам эксперта, все зависит от качества напитка. В беседе с Сибкрай.ru он объяснил, что дорогой молотый или растворимый кофе одинаково влияет на эмаль зубов. В свою очередь в дешевых растворимых марках есть примеси, большое количества сахара и дешевых сухих сливок, а молотый делают из отбракованных пережаренных зерен.

Специалист добавил, что вне зависимости от вида кофе важен уход за зубами после его приема. Вред напитка устранится, если смыть кофейную пленку с зубов.

Ежедневный уход за зубами поможет сохранить здоровье и красоту ваших зубов. Необходимо каждый деть их чистить, использовать зубные нити и ополаскиватели. Также эксперт посоветовал раз в полгода посещать стоматолога.

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