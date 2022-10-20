Лариса Долина опровергла уход с российской сцены: «Я еще повоюю!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Лариса Долина опровергла слухи о своем уходе с российской сцены

Лариса Долина опровергла уход с российской сцены: «Я еще повоюю!»

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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До этого знаменитая певица опубликовала меланхоличное стихотворение, строки которого намекнули на завершение ее карьеры.

Народная артистка РФ Лариса Долина поделилась с подписчиками странными строчками. Поклонники восприняли стихотворение, как сообщение об уходе с российской эстрады, сообщает издание dni.ru.

«Жизнь такова, увы, приходится прощаться. Снимаю шляпу, господа! Примите мой поклон», — сложила в строки Долина.

Певица, предвидев испуганные вопросы подписчиков, поспешила сообщить, что стихотворение не имеет никакого отношения к ее жизни. Долина успокоила фанатов и заверила, что не собирается уходить со сцены.

«Конечно, стихи не про меня. Я еще повоюю! Не дождутся! Просто понравились. Сегодня приму экзамены, опять вникну, повторю и окунусь в атмосферу спектакля. Непросто, но это моя жизнь», — пообещала звезда эстрады.

Долина также отметила, что осенняя хандра вдохновила ее на опубликованные до этого строки. Она добавила, что пишет по дороге в аэропорт Казани, чтобы вылететь в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем звезды шоу-бизнеса старше 60 выбирают откровенные наряды. Певица Лариса Долина попала в их число.

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