Знаменитая актриса объяснила истинное значение нового украшения, которое все приняли за свидетельство нового этапа в личной жизни.

Кольцо на безымянном пальце актрисы Марии Голубкиной не обручальное. Слухи о новом замужестве разбились о христианскую действительность бытия звезды. В прямом смысле — украшение, как оказалось, наделено религиозным смыслом, но не имеет ничего общего с женским счастьем. Как пишет KP.RU, над сплетнями о тайном замужестве артистка только посмеялась.

На днях 49-летняя Мария Голубкина с группой своих студентов из Института театрального искусства пришла в кинотеатр «Октябрь» на премьеру. Кольцо на ее безымянном пальце сразу же привлекло внимание фотографов и журналистов. Последние беспардонно поинтересовались, кто новый избранник, да когда свадебку сыграли.

«Уже четыре года так хожу, а только заметили. Это сделано в нашей мастерской в храме. На кольцах — молитва Святого Патрика. „Не устраши бедой, Господи, но вдохнови милосердием"», — ответила актриса.

Как отметила Голубкина, после развода с музыкантом и шоуменом Николаем Фоменко в далеком 2008 году ей встречались мужчины с рукой и сердцем наготове. Однако обсуждать их с прессой для артистки занятие не по возрасту — так полагает она сама. Свои романтические истории звезда считает неинтересными, а потому предпочитает сохранять интригу и ничего не рассказывать.

«Судя по кольцам на обеих руках, я и вышла замуж — и сразу развелась. Но вообще мне кажется, что эта тема уже неактуальна. Мне почти 50 лет. Это не круто рассказывать про свадьбу. В моем возрасте уже надо принадлежать Богу и, хорошо бы, семье. И вообще, у меня студенты. Я училка!» — заявила Голубкина.

Женой Фоменко актриса стала в 21 год, влюбилась с первого взгляда. Но спустя 13 лет от пылких чувств не осталось и следа. Ни дети, ни привычка не удержали женщину рядом с супругом, она стала воспринимать мужа только как родственника и партнера-воспитателя. После расставания, по словам Голубкиной, экс-супруг не растерялся и тут же занялся устройством личной жизни.

Последний известный публике спутник артистки — сын легендарного актера Василия Ливанова, советского «Шерлока Холмса». С Борисом Ливановым Мария Голубкина то сходилась, то расходилась не раз, пара планировала пожениться, но до ЗАГСа так и не дошла. Однажды оба поняли, что жить вместе просто не могут.

Если о мужчинах в последнее время Голубкина говорит неохотно, то своими собственными достижениями делится с удовольствием. Так, новым увлечением стал спорт: прежде знаменитость не увлекалась физическими нагрузками, но стоило попробовать — и втянулась.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Мария Голубкина потеет на тренировках.