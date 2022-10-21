Рванувшие вверх цены на дрова довели европейцев до воровства древесины

Лесорубы жалуются, что не могут охранять дрова круглые сутки. Из-за энергокризиса крадут не только у них, но также у продавцов и соседей.

Новый тренд в европейских соцсетях — блогеры и инфлюенсеры все чаще снимают контент прямо из лесочка рядом с домом. Рассказывают, как правильно заготавливать и высушивать дрова. Экоактивисты бьют тревогу: из-за вырубки и печных труб континент может ждать настоящая климатическая катастрофа. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко расскажет подробнее о контенте в эпоху энергокризиса.

Раньше по утрам был спортзал, теперь — поход в лес. Но не на прогулку, а за дровами. Дитер был модным блогером, но кризис и близость зимы превратили его в лесоруба. Как и многих других немцев.

«Пытаюсь приготовиться к этой сумасшедшей зиме заранее! Вы даже не сможете просто так найти дрова сейчас. Все скупают их как ненормальные. Цены на продукты просто бешеные и продолжают расти», — объяснил Дитер.

Такие видео сейчас очень популярны в европейских соцсетях. Лесорубы стали главными инфлюенсерами года — наглядно показывают, как правильно раскладывать бревна, как их высушивать. Теперь тут нужно такое экспертное мнение.

«Вы должны сначала нарубить не очень большие бревна, разрубить их и разложить так, чтобы они не соприкасались с землей. Здорово, если у вас есть амбар! Мой отец купил деревья, мы нарезали их, а потом использовали для своих печей. Это не самый экологичный способ, но очень хороший источник тепла! И главное — дешевый», — рассказал блогер.

Но в итоге — вслед за газом, соляркой и электричеством — подскочила цена и на дрова. Если в прошлом году кубометр цельной древесины в Германии продавали за 60 евро, сейчас — требуют уже больше 200. В Италии уже появились спонтанные уличные ярмарки. А следом и те, кто хочет все это присвоить, не заплатив ни единого евро.

«Проблема в том, что украсть дрова и не быть пойманным при этом — довольно легко. Мы не можем дежурить здесь 24 на 7. Это, конечно, проблема», — заявил сотрудник «Зеленой бригады» Франции Батист Обер.

Это тоже стало трендом — воровать дрова — у продавцов, соседей. Французские лесорубы уже готовятся организовывать патрули, чтобы сохранить самый модный продукт будущей зимы.

«У меня уже пытались украсть готовые дрова несколько раз. Я попросил власти приглядывать за моим домом. Кто-то несет на руках, кто-то даже машины подгоняет», — пожаловался лесозаготовщик Жан-Бернар Риетте.

И только малая часть считает происходящее настоящей экокатастрофой. Согласно исследованию Европейского альянса здравоохранения, этой зимой воздух станет настолько грязным, что под угрозой окажется здоровье самих европейцев. В ЕС и Великобритании придется потратить 30 миллиардов евро, чтобы хоть как-то компенсировать вред от дыма из печных труб.

И что теперь останется от европейских лесов — большой вопрос. Власти Старого Света вынуждены поощрять вырубки. В Венгрии, Латвии и Литве теперь можно добывать дрова даже в заповедниках.

Это раньше непослушные дети могли расстраиваться, получив от Санты в подарок уголь. На это Рождество о таком сюрпризе будут мечтать очень многие. На эту тему уже даже шутят в прессе. Леса Старого Света, которые и без того успели пострадать этим летом от пожаров, снова уничтожаются. Но уже людьми.

Эксперты прогнозирует, что за зиму в регионе сожгут рекордное количество древесины. И если ситуация не изменится, такими темпами Европа останется вовсе без лесов уже через пять лет.