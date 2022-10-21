В России разработали орбитальный буксир для дальнего космоса

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Создание дежурных космический буксиров, находящихся постоянно на орбите, открывает возможности создания космической транспортной сети.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

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А сейчас к новостям из мира космоса. В столичном авиационном институте разработали комплексный буксир «Марафон».
Главное его предназначение — доставка топлива и других грузов на орбиту Луны.

Корабль состоит из двух частей. Одна — для многоразового использования. Другая — одноразовый грузовой танкер. Обе части выводятся на орбиту одной ракетой-носителем тяжелого класса. После чего корабль самостоятельно преодолевает 400 тысяч километров, потратив около 22 тонн топлива.

Создание дежурных космический буксиров, находящихся постоянно на орбите, открывает нам возможности создания космической транспортной сети, между как различными орбитами около Земли, так и на межпланетных трассах.

«Марафон» также способен стыковаться с обитаемыми космическими станциями. И в отличие от ядерного буксира «Зевс», он более безопасен и будет использоваться в случае создания научной базы на Луне.

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