Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Паши Дегтярева
У подростка деформация позвоночника: в 2022 году искривление достигло четвертой степени. Это угрожает работе его органов, а отец парня не в силах оплатить дорогостоящую операцию.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказывали о 16-летнем Паше из Амурской области. У парня — деформация позвоночника. Искривление достигло четвертой степени, а это уже угрожает работе внутренних органов. Нужно срочно делать операцию, стоимостью один миллион двести тысяч рублей.
У семьи Паши таких денег нет — его папа один воспитывает пятерых детей. Но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за один день вы перечислили 5 миллионов 64 тысячи 255 рублей. Большое вам спасибо!
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