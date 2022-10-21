Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Паши Дегтярева

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У подростка деформация позвоночника: в 2022 году искривление достигло четвертой степени. Это угрожает работе его органов, а отец парня не в силах оплатить дорогостоящую операцию.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Накануне мы рассказывали о 16-летнем Паше из Амурской области. У парня — деформация позвоночника. Искривление достигло четвертой степени, а это уже угрожает работе внутренних органов. Нужно срочно делать операцию, стоимостью один миллион двести тысяч рублей.

У семьи Паши таких денег нет — его папа один воспитывает пятерых детей. Но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать всю сумму и даже больше. Всего за один день вы перечислили 5 миллионов 64 тысячи 255 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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